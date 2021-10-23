Льва Парнаса осудили за нарушение избирательного законодательства США

Бизнесмена признали виновным в незаконном финансировании выборов.

Льва Парнаса осудили за нарушение избирательного законодательства США

Американского бизнесмена Льва Парнаса, бывшего соратника политика Руди Джулиани, осудили по шести пунктам за незаконное финансирование избирательных кампаний в США.

Об этом пишет cnn.com.

Суд присяжных признал Парнаса виновным в сговоре с сообщниками с целью использования денег роSSийского бизнесмена Андрея Муравьева для финансирования избирательных взносов, в частности, в штатах с выгодными условиями для запуска бизнеса по продаже марихуаны.

Бизнесмена также осудили за использование денег Игоря Фрумана, который ранее признал себя виновным, за фальшивую кампанию с сотнями тысяч политических пожертвований комитетам республиканцев и за ложь об этом Федеральной избирательной комиссии (ФИК).

Речь идет, в частности, о пожертвовании в размере 325 тысяч долларов на "America First Action" - суперкомитет по политической активности, который поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа.

Парнасу грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пяти пунктов обвинения, а шестой эпизод - за фальсификацию записей в ФИК предусматривает максимальный срок тюремного заключения - 20 лет.

Еще одного подсудимого Андрея Кукушкина также признали виновным по двум пунктам, связанным с незаконным финансированием избирательной кампании.

Парнас в своем выступлении перед судом отметил: "Очевидно, я расстроен, но сейчас я просто хочу вернуться домой, к своей жене и детям и разобраться с этим. Я хочу поблагодарить (моих) адвокатов, Джо и Стефани".

Напомним, выходцев из бывшего СССР Парнаса и Фрумана арестовали 10 октября 2019 года в США. Их обвинили в заговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РоSSии на финансирование избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

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