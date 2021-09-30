Жителям Молдовы предоставят оплачиваемые выходные для вакцинации против ковида

Премьер также призвала активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мер.

Жителям Молдовы предоставят оплачиваемые выходные для вакцинации против ковида
Фото: КМДА

В Молдове трудоустроенные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Мы будем принимать ряд мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах", - сказала Гаврилица.

По последним данным Минздрава, в настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.

Премьер также потребовала от подчиненных активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мер.

Она также обратилась и к работодателям.

"Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок, и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять", - сказала Гаврилица.

Напомним, в Мукачеве среди вакцинированных разыграют Renault Duster, самокаты, велосипеды и телевизоры. Ранее МОЗ договорилось с Uklon’ом о скидках для вакцинированных. Акция продлится до 31 октября этого года.

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