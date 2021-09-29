Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на недавних выборах в Государственную думу РоSSийской Федерации.

По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но роSSийские кураторы «нарисовали» в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии «Единая РоSSия».

Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых «избирателей» из ОРДЛО на территорию РоSSии, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророSSийскими пропагандистами, которые создавали «нужную» картину в СМИ .

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».

«Несмотря на манипуляции оккупационных властей им удалось обеспечить «явку» лишь примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ , агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов. По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута роSSийскими кураторами», - сказано в сообщении.

В украинской спецслужбе добавили, что незаконные действия пророSSийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

В СБУ напомнили, что в «наспех» выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

Как сообщалось, СБУ открыла производство по факту выборов в Госдуму РоSSии в оккупированном Крыму. Также СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.