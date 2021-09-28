Арахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октября

Эти вопросы рассмотрят на сборах "слуг" в Трускавце.

Арахамия анонсировал кадровые ротации в правительстве в первой декаде октября
Фото: 24tv.ua

Кадровые ротации в Кабинете министров Украины произойдут в первой декаде октября. Об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Кадровые изменения (в правительстве - ред.) стоят (на повестке дня - ред.). К тому же, я их анонсировал до конца сентября. Немного мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, среди прочего. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты", - приводит слова Арахамии "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее LB.ua сообщал, что новый политический сезон в Кабинете министров начнут без глобальных кадровых изменений, однако планируются "точечные" ротации.

Речь не идет по отставке всего правительства Дениса Шмыгаля. Говорят о том, что "на выход" готовят трех - министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

Однако новых кандидатур на смену действующим министрам еще не нашли.

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