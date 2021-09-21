Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX

Как и другие вакцины по этой программе, Украина получает эту партию бесплатно.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) передал Украине 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19 в рамках программы COVAX.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell [Инактивированная]), производства Sinovac, Китай , одобренная ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

"В Украине растет уровень заболеваемости от COVID-19, а 98% госпитализированных - невакцинированные. Очень важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Благодаря в том числе нашим партнерам, украинцы имеют доступ к вакцине", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Поставки по программе COVAX продлятся до конца 2021 года, и как ожидается, Украина получит достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить от COVID-19 до 20% населения.

"Вакцины - наш лучший шанс защитить свою жизнь и не оставить COVID шансов вызвать новые трагедии. С новыми поставками и лучшим доступом к вакцинам я призываю всех не откладывать вакцинацию и быстрее получить свою защиту. Пожалуйста, сделайте это, особенно если вы относитесь к группе риска: люди старшего возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, работники с большим риском заразиться COVID, например медики и педагоги. Вместе с партнерами в рамках COVAX ЮНИСЕФ продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее усилиях защитить как можно больше людей от COVID- 19", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Сахин.

Вместе с этим поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) по программе COVAX.

Напомним, глава Минздрава Ляшко не исключает введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19.

В начале года производители китайских вакцин Sinovac, Sinopharm и CanSinoBio подали заявки на участие в программе COVAX.

Механизм COVAX призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Начало поставки вакцин в такие страны начался в феврале, и до конца года планируется распределить 2 из 3 млрд доз вакцин от COVID-19. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.