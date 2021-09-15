В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Выступление состоялось в сессионном зале городского совета 15 сентября.
Начальница управления культуры Черноморского горсовета Юлия Кристанова поздравила мэра города Василия Гуляева с Днем рождения танцем из балета "Лебединое озеро".
Об этом сообщает "Думская”.
Выступление состоялось в сессионном зале городского совета 15 сентября. После завершения аппаратного совещания людей попросили оставаться на своих местах. Чиновница в балетной пачке поздравила мэра с Днем рождения. После чего началось представление.
Василий Гуляев позже заявил журналистам, что о спектакле не знал.
"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", - сказал Гуляев.
Чиновниця департаменту культури привітала мера Чорноморська з др. За сценарієм вийшла чума, яку мер потім сам переміг. pic.twitter.com/bfZ1zBKCX3