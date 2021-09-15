В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"

Выступление состоялось в сессионном зале городского совета 15 сентября.

Начальница управления культуры Черноморского горсовета Юлия Кристанова поздравила мэра города Василия Гуляева с Днем рождения танцем из балета "Лебединое озеро".

Об этом сообщает "Думская”.

Выступление состоялось в сессионном зале городского совета 15 сентября. После завершения аппаратного совещания людей попросили оставаться на своих местах. Чиновница в балетной пачке поздравила мэра с Днем рождения. После чего началось представление.

Василий Гуляев позже заявил журналистам, что о спектакле не знал.

"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", - сказал Гуляев.

Чиновниця департаменту культури привітала мера Чорноморська з др. За сценарієм вийшла чума, яку мер потім сам переміг. pic.twitter.com/bfZ1zBKCX3

— Sex Education (@nakhiba) September 15, 2021

Он добавил, что, по его мнению, подчиненная "не перегнула палку", а приветствие было корректным и не мешало ходу аппаратного совещания.

Напомним, в июле в испанской Андалусии крыса помешала заседанию регионального парламента.

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