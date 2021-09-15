Против Лероса возбудили уголовное дело

ГБР заявило, что уже имеет ценных свидетелей.

Против Лероса возбудили уголовное дело
Фото: Lb.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во вторник, 14 сентября, открыла уголовное производство против депутата Верховной Рады Гео Лероса.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое будет осуществлять следствие.

"Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из telegram-каналов. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал в неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация дела - приготовление к заведомо ложному показанию для введения в заблуждение органа следствия (ч.1 ст.14 ч.2 ст.384 Уголовного кодекса).

Следствие находится на начальном этапе. Пока планируются экспертизы для подтверждения или опровержения монтажа на видео, идентификации изображенного лица и исследования содержания разговора.

ГБР утверждает, что уже имеет ценных свидетелей, которые обладают важной для следствия информацией.

Напомним, что Лерос был избран в Верховную Раду от "Слуги народа".

В сентябре 2020 года его исключили из фракции за критику президента Владимира Зеленского. За несколько дней до этого Лерос заявил, что ему сожгли автомобиль.

Через год после инцидента в интернете появилось видео, на котором он якобы договаривается о поджоге машины и получает пакет с деньгами. Депутат заявил, что звук на видео полностью сфабрикован.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
Операцией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - ЧубаровОперацией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - Чубаров
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители изучают видеозапись с участием Гео Лероса о поджоге его же автоПравоохранители изучают видеозапись с участием Гео Лероса о поджоге его же авто
"Это пещерный сексизм": народные депутаты выступили против участия в "конкурсе мисс Верховной Рады""Это пещерный сексизм": народные депутаты выступили против участия в "конкурсе мисс Верховной Рады"
Байден предан сотрудничеству с Украиной, сопротивлению роSSийской агрессии, - экс-посол США ТеффтБайден предан сотрудничеству с Украиной, сопротивлению роSSийской агрессии, - экс-посол США Теффт
Ермак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против УкраиныЕрмак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины
Тищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса после драки с нимТищенко заявил, что помолился за здоровье Лероса после драки с ним
Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за дракуАрахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за драку
Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Закрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению КоломойскогоЗакрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Коломойского
Монастырский выступил против разделения структур МВДМонастырский выступил против разделения структур МВД
Полиция передала в ГБР дело о ДТП с участием депутата ТрухинаПолиция передала в ГБР дело о ДТП с участием депутата Трухина
Последние новости
Подгружаем последние новости