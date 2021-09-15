Против Лероса возбудили уголовное дело

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во вторник, 14 сентября, открыла уголовное производство против депутата Верховной Рады Гео Лероса.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, которое будет осуществлять следствие.

"Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из telegram-каналов. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал в неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация дела - приготовление к заведомо ложному показанию для введения в заблуждение органа следствия (ч.1 ст.14 ч.2 ст.384 Уголовного кодекса).

Следствие находится на начальном этапе. Пока планируются экспертизы для подтверждения или опровержения монтажа на видео, идентификации изображенного лица и исследования содержания разговора.

ГБР утверждает, что уже имеет ценных свидетелей, которые обладают важной для следствия информацией.

Напомним, что Лерос был избран в Верховную Раду от "Слуги народа".

В сентябре 2020 года его исключили из фракции за критику президента Владимира Зеленского. За несколько дней до этого Лерос заявил, что ему сожгли автомобиль.

Через год после инцидента в интернете появилось видео, на котором он якобы договаривается о поджоге машины и получает пакет с деньгами. Депутат заявил, что звук на видео полностью сфабрикован.