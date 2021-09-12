Иран допустит МАГАТЭ на свои ядерные объекты
МАГАТЭ получит право обслуживать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах.
Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) обслуживать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров между руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гроссе и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОAЭИ) Мохаммадом Эслами.
Переговоры имели целью ослабить противостояние между Тегераном и Западом, поскольку это чревато эскалацией и препятствует переговорам о возобновлении ядерной сделки с Ираном.
"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированое оборудование и менять его носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОAЭИ в Исламской Республике Иран", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.
В прошлом месяце МАГАТЭ сообщило, что Иран ускорил процесс обогащения урана на уровне, близком к оружейному - на уровне 60%.
В апреле МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимкам ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.
Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в Вене 2015 года. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом все стороны сделки.
Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД, что требует напряженных дипломатических усилий от всех участников сделки.