Иран допустит МАГАТЭ на свои ядерные объекты

МАГАТЭ получит право обслуживать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах.

Иран допустит МАГАТЭ на свои ядерные объекты
Фото: https://www.aeoi.org.ir/

Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) обслуживать камеры наблюдения на иранских ядерных объектах.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров между руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гроссе и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОAЭИ) Мохаммадом Эслами.

Переговоры имели целью ослабить противостояние между Тегераном и Западом, поскольку это чревато эскалацией и препятствует переговорам о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицированое оборудование и менять его носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОAЭИ в Исламской Республике Иран", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

В прошлом месяце МАГАТЭ сообщило, что Иран ускорил процесс обогащения урана на уровне, близком к оружейному - на уровне 60%.

В апреле МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимкам ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.

Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в Вене 2015 года. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом все стороны сделки.

Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД, что требует напряженных дипломатических усилий от всех участников сделки.

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