Госдеп выразил обеспокоенность увольнением независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаз Украина"

США призывают украинское правительство к участию в решении этого вопроса.

Государственный департамент США обеспокоен кризисом руководства "Нафтогаз Украина" включая отставку независимых членов наблюдательного совета. Такую позицию высказал представитель Госдепа Нэд Прайс на брифинге.

"Мы понимаем, что международные доноры и партнеры прилагают усилия, чтобы найти решение, которое будет соответствовать принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития и обеспечит надлежащее управление в "Нафтогазе", - отметил он.

Он призвал украинскую власть приложить усилия для этого, особенно учитывая длительную роSSийскую агрессию и оккупацию.

"Мы приветствуем активное участие украинского правительства для положительного решения этого вопроса", - сообщил Нэд Прайс.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.

Причиной их отставки стал отказ Кабмина пересмотреть свое решение о назначении главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим он был и.о. министра энергетики.

НАПК считает, что назначение Витренко противоречит законодательству Украины. Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения из публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало на должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность председателя правления компании. Поэтому НАПК направило предписание о необходимости расторжения контракта с Витренко.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и сказал, что будет обжаловать его в суде. Также предписание в суде обжаловал глава правительства.

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступали категорически против увлольнения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

18 июня Окружной административный суд Киева остановил предписание Нацагентства по предупреждению коррупции о необходимости расторжения контракта с главой НАК "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" на заседаниях 24-25 июня не смог определиться с отстранением Витренко и перенес этот вопрос на одно из следующих заседаний. 6 июля Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании не смог принять решение о возможном отстранении Юрия Витренко. НС выразил свою глубокую обеспокоенность неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, "что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года".