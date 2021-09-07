Закрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Коломойского

Дело открыли более года назад.

Закрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Коломойского
Фото: eurosolidarity.org

Уголовное производство против Петра Порошенко, которое больше года расследовалось средствами налогоплательщиков, закрыто. Об этом сообщили адвокаты пятого президента. Они отметили, что это дело закрыли перед визитом Владимира Зеленского в США, сообщили в пресс-службе "Евросолидарности".

"Буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США было закрыто уголовное производство, которое в свое время было зарегистрировано по заявлению Коломойского. Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они «мешали хозяйственной деятельности» Коломойского, в том, что они «изыскивали и раскрывали коммерческую тайну» Коломойского, что они «злоупотребляли властью и служебным положением", - говорит адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что производство было зарегистрировано как всегда с участием Печерского суда.

"Потом - Офиса Генерального прокурора. Затем, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно жалкого заявления и обвинения Коломойского против пятого Президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение", - иронизирует Головань.

Напомним, в июле прошлого года по обращению Игоря Коломойского против Порошенко возбудили четыре дела.



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