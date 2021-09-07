Закрыто уголовное дело против Порошенко, возбужденное по заявлению Коломойского
Дело открыли более года назад.
Уголовное производство против Петра Порошенко, которое больше года расследовалось средствами налогоплательщиков, закрыто. Об этом сообщили адвокаты пятого президента. Они отметили, что это дело закрыли перед визитом Владимира Зеленского в США, сообщили в пресс-службе "Евросолидарности".
"Буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США было закрыто уголовное производство, которое в свое время было зарегистрировано по заявлению Коломойского. Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они «мешали хозяйственной деятельности» Коломойского, в том, что они «изыскивали и раскрывали коммерческую тайну» Коломойского, что они «злоупотребляли властью и служебным положением", - говорит адвокат Игорь Головань.
Он отметил, что производство было зарегистрировано как всегда с участием Печерского суда.
"Потом - Офиса Генерального прокурора. Затем, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно жалкого заявления и обвинения Коломойского против пятого Президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение", - иронизирует Головань.
Напомним, в июле прошлого года по обращению Игоря Коломойского против Порошенко возбудили четыре дела.