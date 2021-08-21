В Москве журналисты вышли на пикеты против признания СМИ иноагентами, есть задержанные

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

В столице РоSSии Москве у здания ФСБ состоялись одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов".

Полиция забрала в автозак корреспондентку издания The Bell Юлию Старостину и создателя подкаста "Норм" Дарью Черкудинову. Силовики объяснили задержание нарушением дистанции 50 метров - необходимого расстояния между протестующими, сообщает The Bell.

Первый, кто вышел с одиночным пикетом, журналист - Александр Горохов - был выведен полицейскими с места пикета. Затем его отпустили, предупредив о штрафе.

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Телеканал "Дождь" сообщает о задержании своей журналистки Ксении Мироновой. "Мироновой сказали, что она нарушает законодательство о проведении митингов", - говорится в сообщении телеканала.

Также во время пикетов были задержаны София Гройсман, журналист Андрей Бабицкий (подкаст "Так получилось"), главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев.

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Накануне Минюст РФ внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме медиа, список пополнили и физические лица, в том числе журналисты "Важных историй" и главный редактор издания Роман Анин.

Сегодня роSSийский Минюст внес в реестр иностранных агентов общественную организацию "Четвертый сектор", которая объединяла журналистов-фрилансеров.