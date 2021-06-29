Центры контроля и профилактики болезней заработают с 1 июля, - Минздрав

"Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах".

Во всех регионах Украины с 1 июля заработают вновь созданные Центры контроля и профилактики болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Новая система общественного здоровья прежде всего направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах", - отмечают в Минздраве

В министерстве сообщили, что ЦКПХ создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки.

Отмечается, что центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.

Главные функции ЦКПХ заключаться в:

обеспечении эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,

защите населения от инфекционных болезней, предупреждении и профилактике неинфекционных заболеваний,

поддержке биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,

предотвращении факторов риска, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагировании на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и т. п..

Напомним, 4 февраля парламент рассмотрел в первом чтении проект закона об общественном здоровье. Этот документ вызвал возмущение среди некоторых нардепов и общественности, поскольку устанавливал обязательную вакцинацию при определенных условиях. Однако во время подготовки к первому чтению все положения о вакцинации убрали. За документ проголосовали 242 народных депутата.

В 2018 году Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья". Этот законопроект был следующим этапом системных изменений, которые Минздрав вводил в сфере здравоохранения.

Предполагалось, что после принятия закона "О системе общественного здоровья" будут внедрены 10 оперативных функций общественного здоровья ВОЗ, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного, трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни.