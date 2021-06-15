Эрдоган первым из мировых лидеров посетил возвращенные Азербайджаном территории в Нагорном Карабахе

Президент Турции поехал к Алиеву сразу после саммита НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым мировым лидером, который посетил возвращенные Азербайджаном территории в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Анадолу", Эрдоган прямо с саммита НАТО в Брюсселе прилетел в Баку. На въезде в Карабах, в городе Физули, его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Программой визита запланирован осмотр Физули и посещение города Шуша, где будет подписано заявление о развитии стратегического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

Напомним, что в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которую не признало международное сообщество.

Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х, и начал активно их восстанавливать.

В частности, город Шуша объявили культурной столицей Азербайджана, а между Физули и Шуша начали строить так называемую "дорогу победы".