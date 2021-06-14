В Киеве митингуют против отсрочки обязательного дубляжа фильмов на украинский

Такие изменения могут включить в законопроект о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В Киеве возле здания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики на ул. Садовая 3А устроили митинг против отсрочки обязательного дубляжа фильмов на украинский.

В мероприятии принимают участие около 50 участников, пишет УНИАН. Участники акции скандируют: "Мешает язык? Долой в Ростов!" и "Руки прочь от языка".

Фото: Facebook Марія Іонова

На 10:00 было запланировано заседание комитета и рассмотрение изменений в законопроект о независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (№4107). Изменения касаются отмены обязательности украинского языка для фильмов.

"Норма языкового закона о демонстрации кинофильмов, произведенных в Украине, на украинском языке, которая вступает в силу с 16 июля, встретила жесткое противостояние в парламенте. Недовольство громко звучит и со стороны телеканалов, которые уже во второй половине июля не смогут транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, как сейчас. Такой сценарий напоминает очередную попытку языковой контрреволюции", - заявил в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Кремень считает попытки отсрочить вступление в силу нормы реализацией интересов отдельных кинопроизводителей.

Напомним, это уже не первая попытка "отодвинуть" обязательность украинского дубляжа. В мае нардепы "Слуги народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке. Законопроект 5554 предусматривал отсрочку на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагалось, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мер, а не с июля этого года.

С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Это касается не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить их загрузкой аудиодорожки в соответствующие фильмы по умолчанию.

Этот законопроект в зал голосования не попал - нардепы отклонили включение его в повестку дня.