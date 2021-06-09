Вся Украина перешла в "зеленую" карантинную зону

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина, теперь все регионы Украины отнесены к "зеленой" зоне, где действуют самые слабые ограничения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии ковида до 30 июня. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин будет продлен до августа. Режим ЧС был введен в марте 2020 года. После этого карантин несколько раз меняли - от полного локдауна по стране до карантина выходного дня или адаптивных ограничений.

С 24 февраля карантин стал адаптивным, а страну снова поделили на зоны.

8 мая все области Украины вышли из "красной" карантинной зоны. А по состоянию на 7 июня страна преимущественно находилась в "желтой" зоне, однако по состоянию на сегодняшний день все области - в "зеленой".

Фото: МЗ

Фото: МЗ

"Желтый" - базовый уровень для всей страны. Это те ограничения, которые были введены после январского локдауна. В частности, можно проводить массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади (ранее - 5). Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов (сейчас - до 23 часов).

"Оранжевый" уровень не имеет дополнительных ограничений, но он сигнализирует о приближении региона к "красному" уровню. Будут вводить, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из показателей: загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%; количество тестирований ПЦР и на антиген в течение семи дней на 100 тыс. населения меньше 300; количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения более 60; коэффициент выявленных случаев ПЦР или антигеном более 20%; рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "красный уровень" регион переводят, если хотя бы два показателя будут превышены в течение трех дней.

Напомним, 7 июня Кабинет министров принял решение о смягчении карантина в Украине. В частности, разрешается проведение массовых мероприятий, прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях культуры с наполненностью залов при условии соблюдения ограничений.

Также Кабмин смягчил правила въезда в Украину. Отныне иностранцы кроме ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.