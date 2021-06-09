Боливийские депутаты устроили мордобой в парламенте

Причиной драки стало рассмотрение вопроса о законности ареста бывшей и.о. президента.

Двое боливийских депутатов устроили серьезную драку во время заседания парламента 8 июня.

Как сообщает Reuters, подрались оппозиционный политик Генри Ромеро и член правящей социалистической партии MAS Антонио Колке. Победил оппозиционер, но Колке обвинил оппозицию в нечестности: "Они схватили меня все вместе и повалили на спину".

Причиной для драки стало рассмотрение вопроса законности ареста консервативного депутата Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента Боливии в 2019-2020 годах после отставки Эво Моралеса.

Моралес, возглавлявший страну с 2006 года, был вынужден уйти с должности в результате массовых протестов, в результате которых погибли по меньшей мере 33 человека.

В октябре 2020 года после 11-месячного переходного правления Аньес на выборах в Боливии победил бывший министр экономики Моралеса Луис Арсе. А уже в марте 2021 года Аньес была арестована по подозрению в содействии мятежу против Моралеса.

Парламент пересматривал законность этой истории.

"Мы всего-навсего просим, чтобы нас уважали, чтобы они прекратили называть нас преступниками, убийцами и чтобы прекратили эксплуатировать боль боливийцев, погибших в Сенкати [во время протестов 2019]", - сказал оппозиционный депутат Ромеро после драки.

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