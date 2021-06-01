Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку

Прокурор Михаил Тишин предоставил протокол осмотра телефона, в котором говорилось о переписке Дугар с несколькими адвокатами и аудиозаписях их общения.

В Шевченковском райсуде Киева сегодня, 1 июня, в ходе исследования доказательств следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета обнародовали адвокатскую переписку. Ее изъяли, очевидно, с телефона обвиняемой, военного медика Яны Дугарь при обыске.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Защита фигурантов заявила о нарушении адвокатской тайны.

Прокурор Михаил Тишин предоставил суду присяжных протокол осмотра телефона, в котором говорилось о переписке Дугарь с несколькими адвокатами и аудиозаписях их общения. Однако, по словам обвиняемой, ей непонятно, откуда следствие взяло переписку двух адвокатов между собой, которая также содержится в этом документе.

"Часть переписки - не моя. Я не понимаю, откуда она взята", - прокомментировала Дугарь на заседании.

Скриншоты из фейсбука адвоката Тараса Беспалого:

Согласно доказательству, Дугарь переписывалась по делу супругов экс-военных Инны и Владислава Грищенко, обысков у них и оплаты адвокатских услуг, вероятно, с Владиславом Добошем - бывшим адвокатом детского хирурга Юлии Кузьменко, которая тоже обвиняется в убийстве Шеремета.

Кроме того, Дугарь вела переписку по делу Грищенко с неустановленным пользователем "Сергей" и еще одним адвокатом - Маси Найемом. Он тогда защищал Инну Грищенко. В суде Кузьменко узнала пользователя по "иконке" его профиля.

"Откуда эта переписка взялась по делу Шеремета?» - апеллировала она.

В частности, по словам прокурора Тишина, есть переписка о том, что "помогут в Генеральной прокуратуре". Правда, не понятно, кто поможет и с каким вопросом.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко

Напомним, в 2019-м году в Ивано-Франковске и Киеве арестовали супругов Грищенко. Их подозревали в покушении на убийство предпринимателя в Косово. На брифинге по делу Шеремета полиция рассказала, что Грищенко имеет навыки минно-взрывного дела. Однако супруги никогда не были подозреваемыми по делу об убийстве журналиста и не спрашивали по этому поводу.

Адвокаты просили признать это доказательство очевидно недопустимым, поскольку оно не доказывает причастность обвиняемых к физической ликвидации Шеремета, и назвали его обнародование нарушением адвокатской тайны.

"Это предположение стороны защиты. Ничем не подтверждается, что нарушается адвокатская тайна или разглашается их переписка", - ответил прокурор.

Судья Оксана Голуб пока не признала это доказательство очевидно недопустимым и даст ему оценку в совещательной комнате.

Наконец, по словам адвоката Тараса Беспалого, руководитель адвокатского бюро "Миллер" Маси Найем пожалуется в Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области.

Стоит добавить, что адвокат Дмитрий Круговой ходатайствовал изменить меру пресечения третьему обвиняемому - спецназовцу Сил специальных операций, военному музыканту Андрею Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. По словам адвоката, за 30 дней пребывания дома его подзащитный не нарушил ни одного возложенного на него обязательства.

Антоненко также попросил об изменении меры пресечения, чтобы иметь возможность ходить на службу, выполнять свою работу и содержать семью. Он добавил, что в комнате на 15 квадратных метров проживает вместе со своей женой и двумя детьми. Всего в квартире на 60 квадратных метров проживает четверо детей.

Альтернативой адвокат видит возможность разрешить обвиняемому несколько часов ежедневно прогуливаться в своем дворе. Однако, прокурор выступил против изменения меры пресечения и назвал это "преждевременным". Как следствие, суд принял позицию прокурора и оставил в силе круглосуточный домашний арест.