Ученые собрались на митинг против аренды здания Института физиологии Управлением госохраны за 1 гривну в год

УГО будет арендовать здание площадью более 1000 кв. метров.

Фото: Макс Требухов

В Киеве возле здания корпуса научного Института физиологии им. А. А. Богомольца на ул. Богомольца, 8 собралась акция против аренды здания Управлением госохраны.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.

Организаторы "Митинга за науку" призывают отменить договор аренды на 10 лет административно-лабораторного корпуса института стоимостью в одну гривну в год. Речь идет об административно-лабораторном корпусе со складом №1, общей площадью 1158,1 кв. м, и части асфальтового покрытия общей площадью 780 квадратных метров.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Это не первое и не последнее научное сооружение, переданное другим учреждениям без всякой пользы для ученых, финансирование которых остается в нашей стране мизерным. Этой порочной практике пора положить конец! Защити науку - позаботься о своем будущем!" - говорится в анонсе акции.

Как писало "Радио Свобода", договор заключен при условии проведения ремонтных работ на сумму не менее 520 тысяч гривен.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В конце февраля стало известно, что забрать здание у Института физиологии НАН для размещения там личного состава хочет Министерство внутренних дел. Речь шла о центральном корпусе Института физиологии НАН на Богомольца, 4.

Как рассказал LB.ua профессор, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко, в этом корпусе размещается по меньшей мере восемь отделов Института, там стоит электронный микроскоп, два этажа здания занимает виварий.

"Там все, что нужно для функционирования Института. Забрать этот корпус - это закрытие ведущего института в области биологии, физиологии. В этом корпусе проводятся международные конференции, там работала куча будущих нобелевских лауреатов. В нем были сделаны мирового уровня открытия, например, создана система перфузии клетки", - отмечал Досенко.

В конце концов президиум НАН рассмотрел этот вопрос и отказал в просьбе.

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