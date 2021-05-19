Профильный комитет поддержал назначение Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Назначение может произойти завтра.

Профильный комитет поддержал назначение Любченко первым вице-премьером - министром экономики
Фото: Lb.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером - министром экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики ... Убежден, в зале с назначением вопросов тоже не будет", - написал Гетманцев в Telegram-канале.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность вице-премьера - министра экономики. Назначение может произойти завтра.

По мнению главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления не за счет драконовских мер ... а за счет правильного построения процессов, администрирования, налоговой открытости и быстрого воплощения тех законодательных мер, которые мы генерировали в Верховной Раде".

Напомним, 18 мая на внеочередном заседании Верховная Рада уволила трех министров: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое сами подали в отставку, а освобождение Степанова инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохраненияПрофильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения
В Раду внесли представление о назначении Ляшко министром здравоохранения
Профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку СтепановаПрофильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Степанова
В ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудникахВ ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудниках
Корниенко объяснил выбор Ляшко, Любченко и Кубракова на должности министровКорниенко объяснил выбор Ляшко, Любченко и Кубракова на должности министров
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставкеЗаместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке
Порошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборонуПорошенко встретился с израильским послом и поддержал право Израиля на самооборону
Профильный комитет утвердил проект реформы "Укроборонпрома" ко второму чтению
Регламентный комитет предлагает прекратить выплату "депутатских" 76 нардепам-прогульщикамРегламентный комитет предлагает прекратить выплату "депутатских" 76 нардепам-прогульщикам
Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИДКомитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости