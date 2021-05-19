Профильный комитет поддержал назначение Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером - министром экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики ... Убежден, в зале с назначением вопросов тоже не будет", - написал Гетманцев в Telegram-канале.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность вице-премьера - министра экономики. Назначение может произойти завтра.

По мнению главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления не за счет драконовских мер ... а за счет правильного построения процессов, администрирования, налоговой открытости и быстрого воплощения тех законодательных мер, которые мы генерировали в Верховной Раде".

Напомним, 18 мая на внеочередном заседании Верховная Рада уволила трех министров: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое сами подали в отставку, а освобождение Степанова инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.