Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова

Фото: СБУ

Нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются по трем эпизодам. Первый из них - покушение на хищение природных ресурсов. По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РоSSии для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря, сообщили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Вместе с захватом Крыма РоSSия завладела и украинскими природными ресурсами. По заключению специалистов, в Крыму содержится запасов на сумму 2 трлн гривень. Одним из таких месторождений является нефтегазовый участок "Глубокая" - его ресурсы составляют более 38 млрд гривень. В 2015 году Медведчук и Козак, по данным следствия, передали оккупанту всю материальную и документальную базу месторождения через ООО "Новые проекты" из орбиты влияния этих нардепов. Об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В 2012 году это ООО получило разрешение на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации, Медведчук благодаря связям с властью РоSSию, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в частности в экономической сфере.

"Примерно с марта 2015 года фактически начался процесс передачи данных оккупационной власти. Он привлек Тараса Козака", - сообщила Венедиктова.

Козак и Медведчук имели контакты с заместителем председателя правительства РоSSии Дмитрием Козаком. Во время брифинга включили аудио разговора Медведчука и заместителя председателя роSSийского правительства, они обсуждали перерегистрацию украинского предприятия на территории Крыма. Медведчук заявил, что "готов заново регистрировать" свое предприятие после оккупации, но уже как "роSSийское".

Фото: СБУ

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что предприятия, которые имели регистрацию материковой Украины, а не Крыма, перерегистрировали по новому закону на временно оккупированную территорию.

"Целью такой перерегистрации была уплата налогов не на территории Украины, а на территории другого государства", - отметил он.

По словам Баканова, голос Медведчука подтвержден экспертизами. Также почерковедческая экспертиза подтвердила подписи Медведчука.

"С 2015 года Медведчук вместе с сообщниками начал процесс активной помощи оккупантам. Медведчук, Козак и другие лица незаконно перерегистрировали "Новые проекты" на ООО "Проекты РоSSийской Федерации". От так называемого арбитражного суда Республики Крым получено решение, которым определена регистрация предприятия в Крыму, хотя на самом деле - в Киеве ", - добавила Ирина Венедиктова.

Также на брифинге включили запись, где голос Владимира Владимировича, очевидно, похожий на голос Путина, говорит с приемной заместителя председателя правительства РоSSии Дмитрия Козака о месторождениях.

"Единственное, что в настоящее время остановило добычу наших ресурсов, так это то, что территория участка "Глубокая" частично пересекается с границей военного полигона государства-оккупанта. С целью устранения препятствия фигурант передал письмо в адрес президента об изменении границ полигона", - добавила Венедиктова.

О том, что подводный участок "Глубокая" связан с Медведчуком, еще в 2018 году сообщали журналисты "Схем".

Напомним, сегодня генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Между тем в доме Медведчука и его офисах проходят обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дают следователям вручить ему подозрение и уверяют, что его дома нет.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включила Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.