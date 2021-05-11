Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова

Речь идет о нефтегазовом участке "Глубокая".

Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова
Фото: 112
Фото: СБУ

Нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются по трем эпизодам. Первый из них - покушение на хищение природных ресурсов. По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РоSSии для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря, сообщили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Вместе с захватом Крыма РоSSия завладела и украинскими природными ресурсами. По заключению специалистов, в Крыму содержится запасов на сумму 2 трлн гривень. Одним из таких месторождений является нефтегазовый участок "Глубокая" - его ресурсы составляют более 38 млрд гривень. В 2015 году Медведчук и Козак, по данным следствия, передали оккупанту всю материальную и документальную базу месторождения через ООО "Новые проекты" из орбиты влияния этих нардепов. Об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В 2012 году это ООО получило разрешение на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации, Медведчук благодаря связям с властью РоSSию, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в частности в экономической сфере.

"Примерно с марта 2015 года фактически начался процесс передачи данных оккупационной власти. Он привлек Тараса Козака", - сообщила Венедиктова.

Козак и Медведчук имели контакты с заместителем председателя правительства РоSSии Дмитрием Козаком. Во время брифинга включили аудио разговора Медведчука и заместителя председателя роSSийского правительства, они обсуждали перерегистрацию украинского предприятия на территории Крыма. Медведчук заявил, что "готов заново регистрировать" свое предприятие после оккупации, но уже как "роSSийское".

Фото: СБУ

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что предприятия, которые имели регистрацию материковой Украины, а не Крыма, перерегистрировали по новому закону на временно оккупированную территорию.

"Целью такой перерегистрации была уплата налогов не на территории Украины, а на территории другого государства", - отметил он.

По словам Баканова, голос Медведчука подтвержден экспертизами. Также почерковедческая экспертиза подтвердила подписи Медведчука.

"С 2015 года Медведчук вместе с сообщниками начал процесс активной помощи оккупантам. Медведчук, Козак и другие лица незаконно перерегистрировали "Новые проекты" на ООО "Проекты РоSSийской Федерации". От так называемого арбитражного суда Республики Крым получено решение, которым определена регистрация предприятия в Крыму, хотя на самом деле - в Киеве", - добавила Ирина Венедиктова.

Также на брифинге включили запись, где голос Владимира Владимировича, очевидно, похожий на голос Путина, говорит с приемной заместителя председателя правительства РоSSии Дмитрия Козака о месторождениях.

"Единственное, что в настоящее время остановило добычу наших ресурсов, так это то, что территория участка "Глубокая" частично пересекается с границей военного полигона государства-оккупанта. С целью устранения препятствия фигурант передал письмо в адрес президента об изменении границ полигона", - добавила Венедиктова.

О том, что подводный участок "Глубокая" связан с Медведчуком, еще в 2018 году сообщали журналисты "Схем".

Напомним, сегодня генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Между тем в доме Медведчука и его офисах проходят обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дают следователям вручить ему подозрение и уверяют, что его дома нет.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включила Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.

После этого, в марте, СБУ вызвала на допрос Медведчука по делу о государственной измене. Следователи провели допрос Медведчука по фактам, которые фигурируют в "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и КозакуВенедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку
К Медведчуку домой пришли с обыскамиК Медведчуку домой пришли с обысками
В Крыму снова установили оборудование из ЕС в обход санкцийВ Крыму снова установили оборудование из ЕС в обход санкций
Арестованному в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новое обвинениеАрестованному в Крыму журналисту Есипенко выдвинули новое обвинение
Венедиктова заменила прокурора по делу "Роттердам +"Венедиктова заменила прокурора по делу "Роттердам +"
НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"
Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - "ЧЕСНО"Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - "ЧЕСНО"
Офис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - МамедовОфис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе, - Мамедов
РоSSия начала возвращать войска с "учений" в КрымуРоSSия начала возвращать войска с "учений" в Крыму
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости