Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова
Речь идет о нефтегазовом участке "Глубокая".
Нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются по трем эпизодам. Первый из них - покушение на хищение природных ресурсов. По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства РоSSии для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря, сообщили на брифинге глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.
Вместе с захватом Крыма РоSSия завладела и украинскими природными ресурсами. По заключению специалистов, в Крыму содержится запасов на сумму 2 трлн гривень. Одним из таких месторождений является нефтегазовый участок "Глубокая" - его ресурсы составляют более 38 млрд гривень. В 2015 году Медведчук и Козак, по данным следствия, передали оккупанту всю материальную и документальную базу месторождения через ООО "Новые проекты" из орбиты влияния этих нардепов. Об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
В 2012 году это ООО получило разрешение на пользование недрами. В 2014 году, после оккупации, Медведчук благодаря связям с властью РоSSию, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в частности в экономической сфере.
"Примерно с марта 2015 года фактически начался процесс передачи данных оккупационной власти. Он привлек Тараса Козака", - сообщила Венедиктова.
Козак и Медведчук имели контакты с заместителем председателя правительства РоSSии Дмитрием Козаком. Во время брифинга включили аудио разговора Медведчука и заместителя председателя роSSийского правительства, они обсуждали перерегистрацию украинского предприятия на территории Крыма. Медведчук заявил, что "готов заново регистрировать" свое предприятие после оккупации, но уже как "роSSийское".
Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что предприятия, которые имели регистрацию материковой Украины, а не Крыма, перерегистрировали по новому закону на временно оккупированную территорию.
"Целью такой перерегистрации была уплата налогов не на территории Украины, а на территории другого государства", - отметил он.
По словам Баканова, голос Медведчука подтвержден экспертизами. Также почерковедческая экспертиза подтвердила подписи Медведчука.
"С 2015 года Медведчук вместе с сообщниками начал процесс активной помощи оккупантам. Медведчук, Козак и другие лица незаконно перерегистрировали "Новые проекты" на ООО "Проекты РоSSийской Федерации". От так называемого арбитражного суда Республики Крым получено решение, которым определена регистрация предприятия в Крыму, хотя на самом деле - в Киеве", - добавила Ирина Венедиктова.
Также на брифинге включили запись, где голос Владимира Владимировича, очевидно, похожий на голос Путина, говорит с приемной заместителя председателя правительства РоSSии Дмитрия Козака о месторождениях.
"Единственное, что в настоящее время остановило добычу наших ресурсов, так это то, что территория участка "Глубокая" частично пересекается с границей военного полигона государства-оккупанта. С целью устранения препятствия фигурант передал письмо в адрес президента об изменении границ полигона", - добавила Венедиктова.
О том, что подводный участок "Глубокая" связан с Медведчуком, еще в 2018 году сообщали журналисты "Схем".
Напомним, сегодня генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Между тем в доме Медведчука и его офисах проходят обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дают следователям вручить ему подозрение и уверяют, что его дома нет.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны включила Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.
После этого, в марте, СБУ вызвала на допрос Медведчука по делу о государственной измене. Следователи провели допрос Медведчука по фактам, которые фигурируют в "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.