В МИД Германии отреагировали на санкции РФ против представителей Евросоюза

Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС , необоснованными.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Меры РоSSийской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте по отношению к роSSийским лицам, ответственным за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно бессмысленно усложняют отношения с Россией ", - заявил представитель немецкого министерства в Берлине в пятницу.

По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.

Напомним, 30 апреля РоSSийская Федерация ввела санкции против восьмерых представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.

29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границ Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.