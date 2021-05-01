В МИД Германии отреагировали на санкции РФ против представителей Евросоюза
Действия РФ дополнительно бессмысленно усложняют отношения с Россией.
Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС, необоснованными.
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
"Меры РоSSийской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте по отношению к роSSийским лицам, ответственным за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно бессмысленно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель немецкого министерства в Берлине в пятницу.
По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.
Напомним, 30 апреля РоSSийская Федерация ввела санкции против восьмерых представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.
29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границ Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.