В Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе против ВСУ

На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.

В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне пророSSийских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что мужчина в 2015 году уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.

Однако сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.

На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.

"Расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские транзакции на личный счет подозреваемого, поступавшие из так называемого "ДНР", а также изъять материалы фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия", - отметили в МВД .

Глава украинской части Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Арсен Аваков неоднократно, во время переговоров с итальянскими лицами, подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророSSийских террористов на востоке Украины и призвал жестче реагировать на подобные случаи. Украинские правоохранители в свою очередь документируют и передают в Рим всю имеющуюся информацию.