Украина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон грата
Взаимная высылка дипломатов между Украиной и РФ продолжается.
Украина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон грата. Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля 2021 года.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Решение о выдворении консула связано с тем, что 26 апреля МИД РоSSийской Федерации объявило персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.
"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный «persona non grata» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - говорится в заявлении МИД.
Украина оставляет за собой право на ответ, если РоSSия не остановится и продолжит высылку дипломатов.
Высылка консула РФ из Одессы происходит уже второй раз. В 2015 году из страны уехал исполняющий обязанности генконсула в Одессе Валерий Шибеко.
Напомним, что на этот раз высылка дипломатов между Украиной и Россией началась после того, как 17 апреля ФСБ РоSSии задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
Его выслали из-за подозрений в попытке приобретения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Украина в ответ выслала старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве. Но РоSSия решила, что это не соответствует принципу взаимности, и в ответ приказала уехать из страны сотруднику посольства Украины.