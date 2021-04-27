Украина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон грата. Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Решение о выдворении консула связано с тем, что 26 апреля МИД РоSSийской Федерации объявило персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный «persona non grata» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - говорится в заявлении МИД .

Украина оставляет за собой право на ответ, если РоSSия не остановится и продолжит высылку дипломатов.

Высылка консула РФ из Одессы происходит уже второй раз. В 2015 году из страны уехал исполняющий обязанности генконсула в Одессе Валерий Шибеко.

Напомним, что на этот раз высылка дипломатов между Украиной и Россией началась после того, как 17 апреля ФСБ РоSSии задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

Его выслали из-за подозрений в попытке приобретения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.