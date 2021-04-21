Это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.

Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле занесена в Госреестр недвижимых памятников Украины. За это решение Кабинет министров проголосовал сегодня, 21 апреля.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Он отметил, что команда МКИП инициировала внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предупреждение уничтожения, когда это возможно", - рассказал глава Минкультуры в своем телеграм-канале.

"Хотя сама «Дуга» и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом. К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", - добавил Александр Ткаченко.

Напомним, ранее Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКО.