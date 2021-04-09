На Хортице восстановят аварийный Музей казачества с уникальным фондом

Остров Хортица - это единственная комплексная историко-культурная и природная достопримечательность, охватывающая период от мезолита до XX столетия.

Музей истории казачества на острове Хортица планируют полностью реконструировать и вновь открыть для посетителей. Музей, который прекратил свою работу еще в 2015 году, будет обновлен в соответствии с инициированной Президентом Владимиром Зеленским программой "Большая реставрация", сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

Остров Хортица - это единственная комплексная историко-культурная и природная достопримечательность, охватывающая период от мезолита до XX столетия. Музей истории запорожского казачества, который расположен в Национальном заповеднике "Хортица", был открыт в 1983 году. Долгое время ремонту сооружения не уделяли должного внимания, из-за чего в 2015 году музей был закрыт из-за аварийного состояния здания.

Уникальный фонд удалось сохранить, однако помещения совершенно не приспособлены для проведения выставок и демонстрации экспонатов.

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух уверен, что совместными усилиями Музей удастся восстановить. Он отметил, что все должно делаться комплексно, с современными подходами, сохраняя уникальность острова.

"В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского с участием Министерства культуры Украины будет обновлено 150 культурных объектов. В том числе и наш Музей истории запорожского казачества. Почти сто тысяч уникальных экспонатов, несколько диорам, артефакты, которые есть только на Хортице - все это станет доступным для тысяч любителей истории и культуры", - подчеркнул Старух.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия - замков, крепостей, музеев и так далее. На 2021 год бюджетом предусмотрено выделить 2 миллиарда гривен на реализацию программы.