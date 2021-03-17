Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай призвал освободить Есипенко.

Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"
Владислав Єсипенко
Фото: Крим.Реалії

Задержанный ФСБ РоSSии в оккупированном Крыму Владислав Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство, является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай призвал освободить Владислава Есипенко, передает Крим.Реалії.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - заявил Джейми Флай.

16 февраля в Центре общественных связей ФСБ РоSSии заявили, что Владиславу Есипенко, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности, Службы внешней разведки.

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Служба внешней разведки Украины в ответе на запрос проекта Радио Свобода Крим.Реалії заявила, что "не комментирует провокации роSSийских спецслужб".

Впоследствии на странице СВР в фейсбуке появилось сообщение, в котором сказано, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский военный получил боевую травму неподалеку от ВодяногоУкраинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного
Внешняя разведка опровергла информацию о разоблачении украинской операции в КрымуВнешняя разведка опровергла информацию о разоблачении украинской операции в Крыму
Великобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посолВеликобритания никогда не признает незаконный "референдум" РоSSии в Крыму, - посол
На Донбассе около Марьинки погиб украинский военныйНа Донбассе около Марьинки погиб украинский военный
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Оккупанты в Крыму провели рейды в домах "свидетелей Иеговы"Оккупанты в Крыму провели рейды в домах "свидетелей Иеговы"
Война на Донбассе: около Старогнатовки погиб украинский военныйВойна на Донбассе: около Старогнатовки погиб украинский военный
Около Марьинки ранен украинский боецОколо Марьинки ранен украинский боец
Офис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в КрымуОфис прокурора Вены решил не расследовать деятельность архитектурного бюро в Крыму
Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИДУкраина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД
Последние новости
Подгружаем последние новости