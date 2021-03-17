Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"

Задержанный ФСБ РоSSии в оккупированном Крыму Владислав Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство, является фрилансером украинской службы "Радио Свобода".

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай призвал освободить Владислава Есипенко, передает Крим.Реалії.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - заявил Джейми Флай.

16 февраля в Центре общественных связей ФСБ РоSSии заявили, что Владиславу Есипенко, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности, Службы внешней разведки.

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Служба внешней разведки Украины в ответе на запрос проекта Радио Свобода Крим.Реалії заявила, что "не комментирует провокации роSSийских спецслужб".

Впоследствии на странице СВР в фейсбуке появилось сообщение, в котором сказано, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма.