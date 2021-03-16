Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин

Министерство здравоохранения попросило Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы не попасть в "красную" зону.

Об этом на ежедневном брифинге во вторник сказал министр Максим Степанов.

"В тех областях, где был введен красный уровень эпидемической опасности и наблюдается соблюдение установленных правил и ограничений, уже видим стабилизацию ситуации и рассчитываем на дальнейшее улучшение ситуации. Но очень важно, чтобы остальные области не переходили на красный уровень, чтобы ситуация в них оставалась стабильной", - сказал министр.

В "красной" зоне сейчас находятся четыре области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

Винницкая область и Киев могут стать следующими, предупредил Степанов.

"Поэтому я хочу обратиться к органам местного самоуправления: усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Подумать и, может, ввести дополнительные ограничения", - сказал министр.

Напомним, что за 15 марта в Киеве зафиксировали 999 новых случаев коронавирусной болезни, в Винницкой - 924. Всего в Украине - 9 642 новых случая.

В "красной" зоне действуют те же ограничения, как и во время локдауна, то есть открытыми будут только детские сады и начальные классы, закроют заведения питания, непродовольственные магазины, спортзалы. Регулярные пассажирские перевозки прекращаются.