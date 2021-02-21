В Нигере начался второй тур президентских выборов

Эти выборы должны ознаменовать первую демократическую смену власти в стране с тех пор, как Нигер получил независимость от Франции.

В воскресенье, 21 февраля, в республике Нигер начался второй тур президентских выборов.

Об этом пишет reuters.com.

Эти выборы должны ознаменовать первую демократическую смену власти, с тех пор, как западноафриканская страна получила независимость от Франции в 1960 году.

Кандидат от правящей партии Мохамед Базум считается фаворитом, получив в первом туре 27 декабря 2020 года 39,3% голосов. Ему противостоит бывший президент Махаман Усман, который набрал 17% голосов избирателей.

Мохамед Базум, 61-летний политик, занимал должности в министерствах иностранных дел и внутренних дел в правительстве президента Махамаду Иссуфу, который сейчас находится в должности. Базума поддерживают кандидаты, занявшие третье и четвертое места в первом туре.

Базум планирует продолжить политику Иссуфу, пообещав акцентировать внимание на вопросе безопасности на фоне борьбы Нигера с мятежами, и одновременно внедрять модернизацию экономики.

71-летний Махаман Усман был первым демократически избранным президентом Нигера, его сбросили с должности в результате военного переворота 1996 года. Усмана поддержали около десятка небольших партий и кандидатов первого тура. Он обещал бороться с коррупцией.

Политический аналитик Ниамея Эльхадж Иди Абу отметил, что явка сегодня должна была быть высокой, учитывая почти 70%-ю явку в первом туре.

Добавим, Международный валютный фонд ожидает, что экономика Нигера вернется к предпандемическому уровню с ростом более, чем на 6% в этом году после падения на 1,2% в 2020 году.

Напомним, усиление связей с Африкой является одним из важнейших приоритетов украинской дипломатии на 2021 год.