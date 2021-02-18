У Зеленского обсудили обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Во время совещания также шла речь о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

У Зеленского обсудили обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
Фото: пресслужба президента

Президент Владимир Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, направлениям внешней политики Украины, а также выполнению и обновлению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - сказал Зеленский.

На совещании речь шла, в частности, о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза, сообщается на сайте.

Среди целей - евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом.

Также на встрече речь шла о формировании и продвижении положительного имиджа Украины в мире как весомой части внешней политики государства.

Кроме того, обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Напомним, в Офисе президента считают, что отношения Украины с ЕС сегодня находятся на одной из самых высоких точек за всю историю.

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