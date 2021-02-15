Гетманцев: Украина способна прожить без транша МВФ
"Мы должны найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии".
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что катастрофы без очередного транша Международного валютного фонда в Украине не будет.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник, комментируя отсутствие договоренностей о выделении денег по итогам визита миссии МВФ.
"Относительно сотрудничества с Международным валютным фондом, оно продолжается. Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет труднее намного, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Катастрофы никакой не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.
При этом он признал, что никто не радуется провалу переговоров.
"Это результат негативный. С другой стороны, мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев. Учитывая указанное, стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях", - сказал он.
Гетманцев отказался называть эти "красные линии", объяснив, что не уполномочен говорить о деталях переговоров.
"Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Ведя переговоры с МВФ, мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов, тарифной политики", - сказал он.
Напомним, что миссия МВФ работала в Украине 21-23 декабря и 11 января - 12 февраля в виртуальном режиме. Ее следствием должен был бы стать первый пересмотр кредитной программы и выделение второго транша в размере 700 млн долларов.
Визит закончился безрезультатно. 13 февраля постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман сообщил, что "нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".
Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.