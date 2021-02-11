Эрдоган получил вторую дозу вакцины против COVID-19
Президент Турции призвал граждан следовать его примеру.
Президент Турции Эрджеп Эрдоган получил вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививки", - написал он.
Фото прививки Эрдогана также появилось в СМИ.
Первую дозу вакцины президенту Турции ввели 14 января в городской больнице Анкары.
13 января Турция одобрила экстренное применение китайской вакцины компании Sinovac. Первым прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Украина также получит вакцину от Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность минимум 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.
В исследовании биомедицинского исследовательского центра Butantan в Бразилии сообщалось, что общая эффективность вакцины Coronavac - 50,38%. Ранее эффективность этой вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. При этом в Турции эффективность препарата оценили выше - на 91%.