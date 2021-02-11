Эрдоган получил вторую дозу вакцины против COVID-19

Президент Турции призвал граждан следовать его примеру.

Эрдоган получил вторую дозу вакцины против COVID-19
Фото: A News

Президент Турции Эрджеп Эрдоган получил вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививки", - написал он.

Фото прививки Эрдогана также появилось в СМИ.

Фото: A News

Первую дозу вакцины президенту Турции ввели 14 января в городской больнице Анкары.

13 января Турция одобрила экстренное применение китайской вакцины компании Sinovac. Первым прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Украина также получит вакцину от Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность минимум 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

В исследовании биомедицинского исследовательского центра Butantan в Бразилии сообщалось, что общая эффективность вакцины Coronavac - 50,38%. Ранее эффективность этой вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. При этом в Турции эффективность препарата оценили выше - на 91%.

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