Кандидатами в министры энергетики "Слуга народа" рассматривает Геруса и Семинского

Предложения по этим кандидатурам обсуждают в партийных чатах.

Кандидатами в министры энергетики "Слуга народа" рассматривает Геруса и Семинского
Фото: Укрінформ

Фракция "Слуга народа" рассматривает две кандидатуры на должность министра энергетики в связи с отказом парламента назначить Юрия Витренко.

Это "слуги народа" Андрей Герус и Олег Семинский. Предложения по этим кандидатурам обсуждаются в партийных чатах, сообщил в комментарии LB.ua народный депутат Александр Качура.

"Не знаю, будет ли третья попытка назначения Витренко. Сейчас обсуждается возможность назначения Геруса или Семинского. Они имеют опыт, особенно Семинский, в нефтегазовой сфере, энергетической сфере", - сообщил он.

Андрей Герус - глава парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Герус с 2017 года возглавлял Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Для того, чтобы кандидатуру вынесли на рассмотрение парламента, "Слуга народа" должен представить ее к премьер-министру, который должен сделать представление для голосования в зале.

Олег Семинский - заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В 2000-2003 годах был и.о. главы правления Укрнефтегазтехнологии, затем до 2011 года был гендиректором Нефтегаздобычи, а с 2011 по 2013 возглавлял правление этой компании. Фактически он руководил Нефтегаздобычей вместе с Нестором Шуфричем.

В 2012 году Семинского похитили, по его словам, соратники Николая Рудьковского - экс-министра транспорта и связи Украины и бывшего нардепа, главы Соцпартии. Рудьковский в 2014 году бежал из Украины, в заключении в Москве в деле по другому обвинению.

Семинский в 2006 году баллотировался в Раду от Социалистической партии. На выборах 2019-го победил по мажоритарному округу от "Слуги народа".

Напомним, что вчера парламент во второй раз отказался назначать Юрия Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Теперь у главы правительства Дениса Шмыгаля есть 30 дней, чтобы внести на рассмотрение новую кандидатуру. Витренко пока остается и.о. министра.

Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" считают, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

"В прошлом люди Ахметова не голосовали за Витренко, которого продвигал Игорь Коломойский. Витренко договорился с Ахметовым. И поэтому люди Коломойского не голосовали за него", - пояснили собеседники.

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