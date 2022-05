В Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии находятся с рабочим визитом в Киеве . С украинской стороной планируется обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз . Об этом написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter .

«Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», - написал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймиттс.