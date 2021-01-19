Порошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областях

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что результаты голосования в Киевской области 17 января доказали, что «Европейская Солидарность» является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте партии.

При этом Порошенко отметил, что на выборах в Броварской городской совет «Европейская Солидарность» лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местному проекту.

«Результаты и высокий уровень поддержки « ЕС » дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: «Европейская Солидарность» - главная оппозиционная сила, главная альтернативная власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областные советы во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место», - напомнил Петр Порошенко.

Он призвал местные советы поддержать инициативу « ЕС » и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете. Порошенко также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения прививок.

«Два наиболее актуальных вопроса на сегодня - тарифы и вакцинация. Местные советы должны присоединиться к требованиям фракции «Европейской Солидарности» пересмотреть бюджет страны и существенно увеличить расходы на субсидии. И второе - на фоне полной беспомощности Зеленского и его правительства предусмотреть в местных бюджетах расходы на вакцинацию. Ибо только массовая прививка может вернуть к более или менее нормальной жизни, избежать локдаунов, защитить малый и средний бизнес, рабочие места, доходы людей», - убежден Петр Порошенко.

Напомним, по данным ТИК, на повторных выборах городского головы Борисполя, которые состоялись накануне, победил Владимир Борисенко (представитель "Европейской солидарности»). За него отдали председателя более 28% избирателей.