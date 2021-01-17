Попытка давления: Арестович отреагировал на заявление ОРДЛО об освобождении пленных

3аявление оккупационных администраций ОРДЛО об односторонней передаче группы пленных является попыткой давления РФ на украинскую сторону переговоров.

Об этом в Facebook сообщил советник ТКГ по информационной политике Алексей Арестович.

"Руководство Делегации рассматривает данное сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины", - написал Арестович.

Он пояснил, что возвращением граждан Украины занимаются исключительно уполномоченные государственные органы Украины.

Советник также напомнил, что взаимодействие с РФ должно осуществляться в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если они состоятся, будут организованы уполномоченными государственными органами Украины", - сообщил Арестович.

Напомним, сегодня стало известно, что оккупационные администрации ОРДЛО намерены в одностороннем порядке передать украинской стороне группу лиц, которых незаконно удерживали на оккупированных территориях. Среди них женщины, старики и больные. Дата освобождения пока не называется. В то же время отмечается, что оно якобы проводится "при посредничестве" главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.