Попытка давления: Арестович отреагировал на заявление ОРДЛО об освобождении пленных
Возвращением граждан Украины занимаются исключительно уполномоченные государственные органы Украины.
3аявление оккупационных администраций ОРДЛО об односторонней передаче группы пленных является попыткой давления РФ на украинскую сторону переговоров.
Об этом в Facebook сообщил советник ТКГ по информационной политике Алексей Арестович.
"Руководство Делегации рассматривает данное сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины", - написал Арестович.
Он пояснил, что возвращением граждан Украины занимаются исключительно уполномоченные государственные органы Украины.
Советник также напомнил, что взаимодействие с РФ должно осуществляться в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате.
"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если они состоятся, будут организованы уполномоченными государственными органами Украины", - сообщил Арестович.
Напомним, сегодня стало известно, что оккупационные администрации ОРДЛО намерены в одностороннем порядке передать украинской стороне группу лиц, которых незаконно удерживали на оккупированных территориях. Среди них женщины, старики и больные. Дата освобождения пока не называется. В то же время отмечается, что оно якобы проводится "при посредничестве" главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.