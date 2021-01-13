В 2020-м СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступлений

Чаще всего деятельность разоблаченных в 2020 году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ).

В 2020-м СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступлений
Фото: facebook/Служба безпеки України

В течение 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила 81 организованную преступную группировку, из них - 17 ОПГ, в деятельности которых участвовали должностные лица властных структур.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В целом эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанным с организованной преступностью, повысилась почти в 2 раза. Ведь, к примеру, в 2019 году СБУ обезвредила 47 таких ОПГ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что чаще всего деятельность разоблаченных в 2020 году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ).

В 2020 году за преступления, совершенные в организованных формах, по материалам спецслужбы осужден 31 человек.

"Значительное внимание в течение года СБУ уделяла противодействию угрозам государственной безопасности, связанным с коррупцией. Службой безопасности разоблачены 536 коррупционных преступлений: вымогательство и получение взяток, присвоение или растрата имущества, злоупотребление влиянием, властью или служебным положением и другие", - отметили в СБУ.

Также 90 уголовных производств возбуждено в отношении высокопоставленных лиц. В частности, должностным лицам уровня категорий "А" и "Б" объявлено 64 подозрения в совершении преступлений. В то же время в 2019 году таких подозрений было объявлено 36.

"В целом по направлению борьбы с коррупцией и оргпреступностью по материалам СБУ в течение года было начато 1218 досудебных расследований, в которых 1763 лицам сообщено о подозрении. За этот период было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминалитета запрещен въезд в Украину", - рассказали в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины за 2019 год раскрыла шесть шпионов, работавших под прикрытием в дипломатических представительствах. Они были объявлены персонами нон-грата.

Президент Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.

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