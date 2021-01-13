В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января

"Это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко не поддерживает инициативу министра здравоохранения Максима Степанова о продлении локдауна после 24 января.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - написал Ткаченко.

Он отметил, что если такая дискуссия будет поднята на правительстве, его министерство ее не поддержит.

"Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано ли с выводами?" - отметил Ткаченко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов сегодня выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.