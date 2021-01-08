Зеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в США

"Нас вдохновляет стойкость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые беспорядки и штурм Конгресса, которые произошли вчера в Вашингтоне во время засвидетельствования голосов коллегии выборщиков.

Зеленский в Twitter отметил, что осуждает беспрецендентное насилие против Конгресса.

"Нас вдохновляет стойкость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провело историческую сессию, которая подтвердила волю американского народа", - добавил он.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2021

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возмущена штурмом Капитолия и массовыми беспорядками в Вашингтоне, которые устроили радикальные сторонники 45-го президента США Дональда Трампа.

Она считает, что сомнения Трампа в результатах выборов создали атмосферу для массовых беспорядков в Капитолии. Более 50 человек были арестованы.

Во время массовых беспорядков погибли четыре человека, в том числе женщина, застреленная в помещении Капитолия полицейским.

Дональд Трамп призывал вице-президента Майка Пенса не свидетельствовать результаты президентских выборов в соединенных Штатах. Пенс заявил, что он не имеет полномочий отклонить голоса коллегии выборщиков, и назвал свою роль на совместном заседании Конгресса по подсчету бюллетеней "в значимой мере церемониальной".

Конгресс огласил Джо Байдена победителем со значительной задержкой, а Дональд Трамп вновь заявил, что он не согласен с результатами, но с 20 января будет организован упорядоченный трансферный период власти.