В СБУ напомнили о репрессиях против Стуса и других представителей культурной интеллигенции за рождественские колядки

Служба безопасности Украины напомнила о репрессиях, которые советская власть применяла против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы.

Одна из таких репрессивных историй произошла в начале 1972 года. В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок", информирует пресс-центр СБУ .

Фото: СБУ

"На первом фото - праздничный вертеп в одной из львовских квартир. В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонова, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские художники. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев. А уже 13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции", - говорится в сообщении.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2910816575814995

Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

Фото: СБУ

"Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и «дружинников» в местах появления колядников. Однако несмотря на это, многие люди все равно сохраняли верность традициям", - добавили в спецслужбе.

Напомним, в августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров его книги.

В октябре 2020-го Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

В издательстве книги о Стусе, против которой судился Медведчук, заявили, что подадут апелляцию. Впоследствии в Vivat сообщили, что книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты после информации о решении суда, и о своем решении допечатать новый тираж.

30 ноября суд открыл апелляционное производство по книге "Дело Василия Стуса".

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.