В ВСУ обнаружили 32 новых случая коронавируса

В учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек.

На изоляции (в частности самоизоляция) находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 34 человека.

По состоянию на 27 декабря ковидом болеет 2 374 военнослужащих.

Всего за время пандемии выздоровели 11 246 человек, летальных случаев - 37.

Напомним, 25 декабря ковид выявили у 78 украинских военнослужащих, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек.

Украинская власть ведет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует на протяжении года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации.