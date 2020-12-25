Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на экс-премьера Николая Азарова.

Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

Решение принято по иску адвокатов Азарова. Защита экс-премьера оспаривала решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, согласно которому Азаров остался в санкционном списке.

Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировала обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту в уголовном процессе.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустила ошибку в оценке. В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - говорится в решении суда.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные издержки обязан оплатить Совет Евросоюза .

Напомним, 5 марта Европейский Союз продолжил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года.

Из перечня исключили экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. После обновления санкционного списка в нем осталось 12 человек.