Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова

Суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова.

Суд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова
Николай Азаров
Фото: kri.com.ua

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на экс-премьера Николая Азарова.

Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

Решение принято по иску адвокатов Азарова. Защита экс-премьера оспаривала решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, согласно которому Азаров остался в санкционном списке.

Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировала обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту в уголовном процессе.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустила ошибку в оценке. В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - говорится в решении суда.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные издержки обязан оплатить Совет Евросоюза.

Напомним, 5 марта Европейский Союз продолжил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года.

Из перечня исключили экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. После обновления санкционного списка в нем осталось 12 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Блок рекламы


Похожие новости
В ВОЗ обеспокоены решением Кабмина выделить 125 млн грн на закупку экспериментальных лекарств от COVID-19В ВОЗ обеспокоены решением Кабмина выделить 125 млн грн на закупку экспериментальных лекарств от COVID-19
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - ReutersСША готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на ДонбассеПечерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕСШмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕС
На Банковой провели акцию против министра образования "Стоп, Шкарлет"На Банковой провели акцию против министра образования "Стоп, Шкарлет"
ЕС остается нашим партнером номер один в противодействии роSSийской агрессии, - ТочицкийЕС остается нашим партнером номер один в противодействии роSSийской агрессии, - Точицкий
Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музеяСессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея
Епифаний объяснил, почему ПЦУ выступила против сказочной шляпы на главной елкеЕпифаний объяснил, почему ПЦУ выступила против сказочной шляпы на главной елке
Порошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбыПорошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбы
Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости