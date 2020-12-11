Бывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИ

Ее кандидатуру будет рекомендовать "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Бывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИ
Фото: KHARKIV Today

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" будет рекомендовать на должность первого заместителя главы Харьковского областного совета VIII созыва, первая сессия которого состоится 11 декабря, кандидатуру Валерии Мураевой.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет местное издание KHARKIV Today.

По информации издания, такое решение было принято на собрании членов фракции, которое состоялось в среду, 9 декабря.

Именная фракция мэра Харькова будет крупнейшей в областном совете. У "Блока Кернеса" - 46 мандатов. Валерия Мураева во второй раз стала депутатом областного совета, была в списке под номером 4.

Ранее кандидатуру Мураевой рассматривали на должность первого вице-главы Харьковской ОГА. "Тогда национально-патриотические организации выходили с пикетами в Харькове и к Офису президента, требуя не допустить экс-супругу Евгения Мураева к управлению областью, а глава ХОГА не скрывал, что подал ее кандидатуру и называл ее "мощным специалистом"", - отмечает издание.

"Несмотря на развод с мужем Валерия Мураева осталась с ним в одной политической лодке под названием "Наши" и поддержала расставание с ОПЗЖ. В социальных сетях она не скрывает своих пророSSийских взглядов - симпатизирует Кернесу и любит Первомай", - пишет KHARKIV Today.

Ранее в "Блоке Кернеса" объявили, что на главу облсовета будут выдвигать кандидатуру Сергея Чернова, на заместителя - Степана Масельского.

В "Слуге народа" называют единственно возможного кандидата на главу Харьковского областного совета - Татьяну Егорову-Луценко.

Евгений Мураев - народный депутат Украины VII и VIII созывов, лидер партии "Наши", бывший член Партии регионов. В июне 2018-го Мураев назвал террористом украинского политзаключенного Олега Сенцова.

ГПУ возбудила дело против Мураева по статье "государственная измена".

Напомним, 9 декабря был переизбран мэром Геннадий Кернес, которого не было на сессии, он стал мэром Харькова без присяги.

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