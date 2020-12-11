Зеленский обновил состав Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО

В состав, в частности, теперь входят главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Зеленский обновил состав Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента. Некоторые члены комиссии были и в предыдущем составе, утвержденном пятым президентом Петром Порошенко и отмененном указом Зеленского от 10 декабря 2020 года. Неизменным остался и глава Комиссии.Ряд людей, например, бывшую руководителя Минздрава Ульяну Супрун, исключили.

Предыдущий состав насчитывал 29 человек, новый - 37.

Согласно законодательству, основными задачами Комиссии являются:

  1. Осуществление анализа состояния систем биобезопасности и биологической защиты
  2. Прогнозирование и выявление потенциальных и реальных угроз биологического происхождения национальной безопасности Украины
  3. Разработка концептуальных основ и предложений по обеспечению биобезопасности и биологической защиты;
  4. Обобщение международного опыта в сфере обеспечения биобезопасности и биологической защиты;
  5. Подготовка Совету национальной безопасности и обороны Украины предложений по защите от биологических угроз.

Обновленный состав Комиссии:

Комиссаренко Сергей Васильевич - директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, глава Комиссии (по согласию).

Задорожная Виктория Ивановна - директор государственного учреждения «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины», член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заместитель главы Комиссии (по согласию).

Алексеенко Андрей Викторович - первый заместитель Главы Службы внешней разведки Украины.

Блюм Ярослав Борисович - директор государственного учреждения «Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины», академик Национальной академии наук Украины (по согласию).

Боднар Василий Миронович - заместитель Министра иностранных дел Украины.

Виноград Наталья Алексеевна - заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого, доктор медицинских наук, профессор (по согласию).

Волк Андрей Иванович - директор Института биоорганической химии и нефтехимии имени В.П.Кухаря Национальной академии наук Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины (по согласию).

Геращенко Антон Юрьевич - заместитель Министра внутренних дел Украины.

Глущенко Сергей Николаевич - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Головко Анатолий Николаевич - директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов, академик Национальной академии аграрных наук Украины (по согласию).

Голубовская Ольга Анатольевна - заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор (по согласию).

Горбенко Владимир Терентьевич - заместитель Главы Службы безопасности Украины.

Гурьев Сергей Емельянович - заместитель директора государственного учреждения «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины» (по согласию).

Дубовицкий Сергей Викторович - руководитель Службы по вопросам социальной и гуманитарной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Комиссии.

Иваница Владимир Алексеевич - проректор по научной работе Одесского национального университета имени И.И.Мечникова (по согласию).

Кизим Николай Александрович - первый заместитель Министра образования и науки Украины.

Кузин Игорь Владимирович - исполняющий обязанности генерального директора государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины» (по согласию).

Лурин Игорь Анатольевич - заместитель руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения - заведующий отделом здравоохранения Офиса Президента Украины, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины.

Ляшко Виктор Кириллович - заместитель Министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины.

Мандигра Николай Станиславович - академик-секретарь отделения ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины (по согласию).

Минухин Валерий Владимирович - директор государственного учреждения «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И.Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины »(по согласию).

Моргун Сергей Александрович - начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Мухарская Людмила Мирославовна - врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины (по согласию).

Немчинов Максим Александрович - заместитель Министра энергетики Украины.

Подгорский Валентин Степанович - директор Института микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию).

Полька Надежда Степановна - заместитель директора государственного учреждения «Институт общественного здоровья имени Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины», член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор (по согласию).

Проданчук Николай Георгиевич - директор государственного предприятия «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины», член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины (по согласию).

Пушкарева Наталья Антоновна - Уполномоченный Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

Радуцкий Михаил Борисович - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласию).

Руснак Иван Степанович - первый заместитель Министра обороны Украины.

Топорик Сергей Петрович - заведующий отделом по вопросам военной безопасности Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины.

Стрелец Руслан Александрович - заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Фещенко Юрий Иванович - директор государственного учреждения «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины», доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии медицинских наук Украины (по согласию).

Цимбалюк Виталий Иванович - президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины (по согласию).

Чехун Василий Федорович - директор Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии имени Р.Е.Кавецкого Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию).

Шевченко Ольга Петровна - заместитель Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Широбоков Владимир Павлович - заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета имени Богомольца, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины (по согласию).

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