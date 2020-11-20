Без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся, - КШЭ

При текущем заполнении койкомест в стране, критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.

Без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся, - КШЭ
Фото: Unplash/engin akyurt

Специалисты Киевской школы экономики проанализировали ситуацию с COVID-19 в Украине и пришли к выводу, что без введения месячного локдауна изменить ее к лучшему не удастся.

Об этом шла речь во время презентации еженедельного "Анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19".

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Павла Котонюка, для контроля заболеваемости в Украине нужно тестировать в пять раз больше. При 11 тысячах новых случаев за сутки следует проводить 220 тыс. ПЦР-тестов ежедневно.

Сейчас все регионы превышают рекомендованный ВОЗ уровень коэффициента выявления случаев ковида 5%. В половине случаев этот показатель больше 30%.

Другого выхода, как введения полного локдауна по крайней мере на месяц, нет, считает Павел Ковтонюк.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине в лучшую сторону не изменилась. По всей стране наблюдается неконтролируемая вспышка ковида. Только четыре области находятся в зоне умеренной вспышки. В зоне стабилизации в течение двух последних недель находится только Тернопольская область.

При текущем заполнении койкомест в стране, критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.

По мнению специалистов КШЭ, в Украине необходимо расширить ограничения, которые действуют сейчас как карантин выходного дня, на будни и выходные, чтобы радикально уменьшить распространение коронавируса и взять его под контроль. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Решение о выходе из карантина должно приниматься для каждой области отдельно по индикаторам, но не раньше, чем через месяц после введения национального карантина. После выхода региона из карантина на его территории применяется модель адаптивного карантина, которая действовала в стране с 1 по 12 августа 2020 года.

Индикаторы выхода из карантина (должны быть выполнены абсолютно все):

  • уровень заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней - 150 или меньше;
  • объем тестирования на 100 тыс. населения за последнюю неделю - 1500 или более;
  • заполненность койкомест с пациентами с ковидом или подозрением - 50% или меньше;
  • показатель динамики роста заболеваемости за последние 14 дней относительно предыдущих 14 дней - 0% или меньше.

Полевые госпитали не решат недостаток реанимационных коек для пациентов с ковидом. По мнению специалистов КШЭ, более целесообразно закупать оборудование для стационарных больниц и повышать квалификацию медиков.

По данным соцопроса, половина украинцев поддерживает введение "карантина выходного дня".

В апреле по результатам соцопроса 59% украинцев были согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

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