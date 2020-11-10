Епифаний наградил Виталия Маркива орденом

Нацгвардейцу вручен орден Архистратига Михаила.

Военный Национальной гвардии Виталий Маркив награжден высокой церковной наградой Православной церкви Украины - орденом Архистратига Михаила.

Фото: mvs.gov.ua

Награду нацгвардейцу вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, информирует пресс-центр МВД.

"Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал митрополит Епифаний.

Фото: mvs.gov.ua

Предстоятель ПЦУ также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что тот с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.

Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку, а также рассказал, что продолжит службу в Национальной гвардии Украины.

"Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих собратьев, давало силы и волю не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, что это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться", - отметил нацгвардеец.

Фото: mvs.gov.ua

Три года украинский военный находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

За освобождение Маркива боролись Министерство внутренних дел Украины и Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что суд над Маркивым является элементом гибридной войны РоSSии, ведь обвиняли не просто одного защитника Украины, но и всю армию.

3 ноября Апелляционный суд в Милане снял все обвинения с Маркива, его в тот самый вечер забрали из тюрьмы Опера.

На следующий день нацгвардеец Маркив прилетел из Италии в Украину.

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