Грета Тунберг посоветовала Трампу "остыть и сходить в кино"

Экоактивистка переадресовала главе Белого дома "твит", написанный им в декабре 2019-го по отношению к ней.

Грета Тунберг посоветовала Трампу "остыть и сходить в кино"
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг процитировала в своем Twitter пост Дональда Трампа, в котором тот призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах.

Экоактивистка ответила главе Белого дома его же словами и посоветовала "остыть и сходить в кино".

"Так бессмысленно. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а потом сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!", - написала она.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

В декабре 2019-го, после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time, Трамп в своем Twitter-аккаунте тоже посоветовал девушке "поработать над своим гневом и остыть".

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Напомним, ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов на выборах, прошедших 3 ноября. "Остановите подсчет", - написал он в фейсбуке и твиттере.

Трамп уже неоднократно заявлял о готовности требовать пересчета голосов в суде. Еще до выборов СМИ сообщали, что и республиканцы, и демократы готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

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