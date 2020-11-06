Грета Тунберг посоветовала Трампу "остыть и сходить в кино"
Экоактивистка переадресовала главе Белого дома "твит", написанный им в декабре 2019-го по отношению к ней.
17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг процитировала в своем Twitter пост Дональда Трампа, в котором тот призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах.
Экоактивистка ответила главе Белого дома его же словами и посоветовала "остыть и сходить в кино".
"Так бессмысленно. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а потом сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!", - написала она.
So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill!— Greta Thunberg (@GretaThunberg)
https://t.co/4RNVBqRYBA November 5, 2020
В декабре 2019-го, после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time, Трамп в своем Twitter-аккаунте тоже посоветовал девушке "поработать над своим гневом и остыть".
So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
https://t.co/M8ZtS8okzE December 12, 2019
Напомним, ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов на выборах, прошедших 3 ноября. "Остановите подсчет", - написал он в фейсбуке и твиттере.
Трамп уже неоднократно заявлял о готовности требовать пересчета голосов в суде. Еще до выборов СМИ сообщали, что и республиканцы, и демократы готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.