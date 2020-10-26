Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина

Министерство культуры и информационной политики 4 ноября проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе".

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем, - музыкой, и по инициативе МКИП устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: «Мы вместе». Сохраните дату, потому что 4 ноября в 20:00 вас ждет концерт, посвященный двум народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе", - говорится в сообщении.

В концерте примут участие группы и исполнители: "Друга Ріка", Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.

Напомним, в Беларуси в понедельник, 26 октября, началась общенациональная забастовка "Народный ультиматум", анонсированный оппозицией.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В октябре Евросоюз ввел санкции против 50 белорусских чиновников (среди них министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке не было. В МИД Беларуси заявили о введении ответных санкций против ЕС .