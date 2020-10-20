США ужесточили санкции против Северного потока-2

США ужесточили санкции против Северного потока-2

Госдепартамент США принял решение расширить санкции против роSSийского масштабного проекта. Они будут распространятся также на те фирмы, которые принимают участие в модернизации и установке оборудования на судах для укладки "Северного потока-2". Кроме того, под американский удар попадут фирмы, которые финансируют суда.

Как сообщила авторитетная газета The Wall Street Journal, ссылаясь на директиву Государственного департамента, Вашингтон расширил ограничительные меры в отношении проекта газопровода, чтобы не дать завершить строительство.

"РоSSия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов и создания национальной и региональной зависимости от роSSийских поставок энергоносителей, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва национальной безопасности и внешнеполитических интересов США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над созданием коалиции против "Северного потока-2".

Отметим, ранее сообщалось о том, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на "Северном потоке-2". РоSSийский экономист Михаил Крутихин с сарказмом отнесся к этому, отметив, что "это точно не завершение прокладки "Северного потока-2", которому положили конец американские санкции".

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