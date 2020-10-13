Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент получил отрицательный тест и собирается вернуться к работе.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что оправился от коронавирусной болезни.

Вечером 13 октября он рассказал, что получил отрицательный тест на ковид.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал Порошенко в фейсбуке.

Политик поблагодарил всех медиков, "которые делают и возможное, и невозможное, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины".

"Это - подвиг. Вы настоящие защитники Украины", - отметил он.

Отдельно Петр Порошенко поблагодарил врача Ольгу Голубовскую.

"И не только за то, что вылечила меня лично. Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Прошу, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", - добавил Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что

получил положительный тест на коронавирус 29 сентября. Он рассказал, что привык переносить болезни на ногах, однако ковид оказался "значительно коварнее". Экс-президент планировал лечиться дома. В то же время у Марины Порошенко тест на коронавирус показал отрицательный результат. Ковидом заболела дочь Порошенко.

3 октября из-за ухудшения состояния Порошенко госпитализировали.

12 октября политик прекратил стационарное лечение, поскольку его состояние улучшилось.