В ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляции

Нужны заявление и справка от семейного врача.

В ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляции
Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия одобрила порядок голосования на местных выборах больных коронавирусом и людей с симптомами ОРВИ.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Так, при симптомах простуды можно будет проголосовать на участке в отдельной кабинке. В ЦИК напоминают о маске и личной ручке.

Если человек находится на самоизоляции из-за болезни, голосовать можно дома.

Для этого нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете. Это нужно сделать не позднее 20:00 23 октября.

"Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции - алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК", - говорится в сообщении.

Больные, находящиеся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения.

Ранее ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местных выборах. В комиссии привели примеры правильного и неправильного заполнения.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.

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